Benevento, ancora in coma la maestra colpita da meningite: “Continua a lottare” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gravi ma stazionarie le condizioni della maestra d'asilo di 30 anni che, a Benevento, è stata colpita da meningite: la giovane donna è ricoverata all'ospedale Cotugno di Napoli, dove non si è mai svegliata dal coma. Campionessa di tiro, dalla Fidasc della Campania arrivano via social un messaggio di speranza: "Vincerai anche questa volta". fanpage

