Ballando 2020, Carolyn Smith trattiene le lacrime: “Mai successo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ballando con le stelle, Carolyn Smith sfiora le lacrime in un video: “Non mi era mai successo” E’ apparsa nella puntata di Settimana Ventura di ieri, domenica 26 gennaio 2020, in collegamento dal Museo della Ferrari di Maranello, Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle da tanti anni ormai, entrata nel cuore di tutti gli italiani che in primavera trascorrono il sabato sera in compagnia dello show condotto da Milly Carlucci. Un’apparizione, quella nel programma di Simona Ventura, durante la quale Carolyn Smith si è detta molto emozionata per il luogo in cui si trovava, dal quale ha poi registrato un video, che ha postato su instagram oggi. Nel video Carolyn Smith, commossa, dice: Ciao a tutti. Mi sento molto privilegiata ed emozionata al massimo! Carolyn Smith vicina alle lacrime: “Non mi era mai successo di emozionarmi così” ... lanostratv

TV_Italiana : Poche certezza sulla prossima stagione di #BallandoConLeStelle: una di queste è l'addio di @Samanta_Togni dal cast.… - zazoomblog : Ballando con le stelle Carolyn Smith: “Sono scoppiata a piangere” - #Ballando #stelle #Carolyn #Smith: - anomis_anomis70 : RT @IlContiAndrea: Guillermo Mariotto si è mostrato ancora una volta fuori contesto e assolutamente non adatto al suo ruolo. Forse la sua p… -