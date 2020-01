Australian Open 2020: Nadal supera l’ostacolo Kyrgios, sorprende la caduta di Medvedev. Sarà dominio dei big 3? (Di lunedì 27 gennaio 2020) È andata in archivio anche l’ottava giornata degli Australian Open 2020, che ha lasciato in eredità incontri di tennis di alto livello e una certezza: Nadal c’è e fa sul serio in questo primo Slam della stagione. Il maiorchino supera infatti l’insidioso ostacolo Kyrgios e raggiunge Djokovic e Federer ai quarti di finale, ponendo le basi per un dominio dei big 3, reso ancora più plausibile dalla sorprendente uscita di scena di Daniil Medvedev, numero 4 del seeding e considerato uno dei rivali più accreditati per scongiurare la tirannia dei tre mostri sacri. Riuscirà qualcuno degli outsiders ad ergersi a protagonista? Lo scopriremo nei prossimi giorni. L’argomento più caldo di oggi è sicuramente il successo di Rafael Nadal ai danni dell’idolo di casa Nick Kyrgios. Ci si aspettava una partita combattuta e spettacolare e il match non ha deluso le attese, ... oasport

FOXSportsIT : Nick Kyrgios entra in campo con la maglia di Kobe Bryant e trattiene a stento le lacrime prima del match contro Raf… - SkySport : Morte #Kobe Bryant: #Kyrgios lo ricorda agli #AustralianOpen nel match con #Nadal. FOTO #SkySport #SkySportNBA #NBA… - SkySportNBA : Morte #KobeBryant: #Kyrgios lo ricorda agli #AustralianOpen nel match con #Nadal. FOTO -