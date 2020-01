Australia Open 2020, Rafael Nadal: “Contro Nick Kyrgios non sei mai in controllo del match” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Al termine di una battaglia lunga tre ore e 42 minuti, lo spagnolo Rafael Nadal ha conquistato i quarti di finale degli Australian Open 2020 di tennis piegando in quattro set, con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (6) 7-6 (4) la resistenza dell’Australiano Nick Kyrgios. A fine gara, a caldo, l’iberico è stato intervistato da John McEnroe. Queste le dichiarazioni riportate da Ubitennis.com. Inizia così Nadal: “È stato un giorno particolare per lo sport, si. Cosa posso dire, mi sveglio stamattina e vedo questa terribile notizia, tristissimo, era uno dei grandi della storia dello sport. Non ho mai passato tempo con lui ma l’ho incontrato, il mio amico Pau Gasol ha giocato con lui, e mi diceva che il suo spirito sportivo era incredibile, rimarrà nei nostri cuori e nelle nostre anime per sempre“. Sul match con Kyrgios afferma: “Beh, è stata dura, fin dall’inizio, ... oasport

