Al Teatro Golden Giorgia Wurth e Stefano Pesce in “Killer per casa”, regia di Massimo Natale (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Killer per casa” è un’atipica commedia romantico-noir, in scena al Teatro Golden da martedì 4 febbraio. C’è un doppio tradimento, un raggiro economico e un omicidio da consumare. E tutto questo dà vita a una storia in cui il divertimento, la risata e la suspense vanno insieme a braccetto. Sul palcoscenico Stefano Pesce e Giorgia Wurth diretti da Massimo Natale Eleonora ha scelto un lavoro molto particolare non tanto per passione quanto per soldi, Ennio ha costruito una posizione con passione per arrivare anche a far soldi, Marco è il classico amico che fa rimpiangere i nemici, vista la sua propensione a sottrarre soldi. Sono i nostri tre protagonisti. E questa è una storia che racconta di come, anche nelle situazioni più estreme, può sbocciare la complicità e che la vita, da nera, può diventare rosa. Ennio è un giovane imprenditore e il giorno del suo matrimonio scopre che la Guardia ... romadailynews

Roma. Teatro Golden : Doppio misto : Ultimo pomeriggio domenicale (ore 17:00) per assistere alla commedia di Danilo De Santis Doppio misto al Teatro Golden della Capitale.

Al Teatro Golden Gianfranco Jannuzzo in “Siciliano per caso?” dal 14 gennaio : Debutta per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Golden di Roma, martedì 14 gennaio , Gianfranco Jannuzzo protagonista assoluto dello spettacolo “Siciliano per caso?” scritto da Roberto d’Alessandro e Andrea Lolli. Uno spettacolo composto appositamente per Gianfranco , una storia che lo rappresenta e vuole raccontare in parte la sua vita ed in parte mettere in evidenza, se ce ne fosse bisogno, le doti di attore ...

Doppio misto - la commedia in scena al Teatro Golden di Roma : date - orari - prezzi dei biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Doppio misto”, la nuova commedia di Danilo De Santis in programmazione al Teatro Golden di Roma fino al prossimo 12 gennaio 2020. Sul palcoscenico, che per l’occasione si trasformerà in un campo da tennis, si sfideranno Milena Miconi, Marco Fiorini, Danilo De Santis e la giovanissima Giulia Todaro. A seguire trovate, oltre a tutte le informazioni utili, anche la nostra ...

