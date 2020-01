Virus cinese, rinviato Capodanno in piazza San Giovanni a Roma: “Non è momento di festeggiare” (Di domenica 26 gennaio 2020) I festeggiamenti del Capodanno cinese previsti per il 2 febbraio a Roma, in piazza San Giovanni, sono stati rimandati. Finora sono morte 56 persone a causa del coronaVirus, e la comunità ha deciso che le celebrazioni saranno rimandate a un momento di minore sofferenza per la popolazione cinese. fanpage

RobertoBurioni : Domani domenica sera vi aspetto a @chetempochefa ospite di @fabfazio per parlare di questo nuovo virus cinese. - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - Agenzia_Italia : Il virus cinese sta accelerando la sua diffusione -