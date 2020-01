Tuttosport: Milik è l’unico azzurro ad aver messo a segno 7 reti in questa stagione (Di domenica 26 gennaio 2020) I numeri del Napoli parlano chiaro e non sono incoraggianti. A poche ore dalla sfida contro la Juve, Milik è l’unico calciatore azzurro in questa stagione ad aver messo a segno 7 reti L’ultima volta in cui il Napoli aveva un solo elemento con più di 5 marcature dopo le prime 20 partite risale al torneo 2000-01: era Nicola Amoruso e a fine stagione fu retrocessione. Proprio per questo la partita contro la Juve di questa sera ha, per la prima volta, un valore diverso: non ci si gioca lo scudetto, ma il rilancio della squadra L'articolo Tuttosport: Milik è l’unico azzurro ad aver messo a segno 7 reti in questa stagione ilNapolista. ilnapolista

