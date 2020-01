Traffico Roma del 26-01-2020 ore 11:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) RESTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL Traffico NEL LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA E IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “Roma CITY TRAIL”: CORSA DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI) CON ARRIVO IN PIAZZA SAN COSIMATO, A TRASTEVERE, PREVISTO PER LE ORE 13.00. POSSIBILI DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 115 E 870. STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ INQUINATI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: PATRIZIA FERRARA In ... romadailynews

