TMZ: Nba in lutto, è morto Kobe Bryant – ULTIM'ORA (Di domenica 26 gennaio 2020) TMZ ha sconvolto il mondo dello sport con una notizia terribile: attorno alle 19 italiane nello schianto di un elicottero al suolo è morto Kobe Bryant, leggenda della Nba. Nba in lutto: a soli 41 anni secondo il sito TMZ oggi Kobe Bryant è morto in terribile incidente a Calabasas, in California. L'elicottero sul quale …

