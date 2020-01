Tare: “Abbiamo preparato il derby con serenità per provare a vincere” (Di domenica 26 gennaio 2020) Prima del derby tra Roma e Lazio, ai microfoni di Sky ha parlato Tare, il direttore sportivo biancoceleste. E’ un pomeriggio di grande pressione per il derby e la classifica. “E’ un campionato a sé, sappiamo cosa vuol dire il derby, ma lo viviamo con determinazione ma senza pressione, dobbiamo dare continuità. Lo abbiamo preparato con serenità per cercare di vincere, vincere stasera vuol dire fare un passo importante verso l’obiettivo e vincere contro una nostra diretta concorrente”. Hai fatto il centrocampo migliore del campionato. Per la difesa e il portiere? “Non ho niente da dire, so che la nostra difesa è la seconda del campionato. Il portiere è giovane, è cresciuto molto e sta facendo campionato straordinario. Non ci dobbiamo esalTare per ciò che accade intorno a noi. Abbiamo iniziato un percorso di crescita tanto tempo fa e i risultati di oggi ... ilnapolista

sportli26181512 : Tare: 'Il derby vale sempre tanto. Mercato? Lazio più che competitiva': Il ds biancoceleste, nel pre match contro l… - napolista : Tare: “Abbiamo preparato il derby con serenità per provare a vincere. I risultati di oggi sono conseguenza di lavor… - m_biancoceleste : Tare ai microfoni di Sky:”Con questa rosa non abbiamo bisogno di mercato, gli equilibri non si cambiano” @OfficialSSLazio #RomaLazio -