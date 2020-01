Sono le Venti, l’appello della vittima della strage di Viareggio sul Nove: “Non si tocchi la riforma della prescrizione, serve a chi vuole giustizia” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Nessuno tocchi la riforma della prescrizione, non per noi che abbiamo già subito, ma per chi si troverà nelle condizioni di affrontare un processo e di volere la verità su futuri disastri che dovessero avvenire”. Arriva dal luogo della strage di Viareggio l’appello alla politica a Sono le Venti, condotto da Peter Gomez sul Nove, di Marco Piagentini, che quel giorno di 11 anni fa perse la moglie e due figli e ha già visto cadere in prescrizione la sua richiesta di verità e giustizia. Il messaggio, è anche a nome del coordinamento nazionale “Noi non dimentichiamo” che riunisce le vittime delle stragi italiane. Piagentini è presidente dell’Associazione delle vittime della strage di Viareggio e alla memoria e la ricerca della verità unisce l’impegno per evitare che disastri del genere possano accadere ancora, “perché il dolore non va mai in prescrizione, e non capiamo per ... ilfattoquotidiano

