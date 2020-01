Sci alpino, Sofia Goggia torna in Italia: si farà preparare una protezione alla tibia. Sarà in gara a Sochi (Di domenica 26 gennaio 2020) Sofia Goggia è caduta durante la discesa di venerdì a Bansko e ha così saltato la discesa di sabato e il superG di oggi sul pendio bulgaro. Si è trattato di uno stop precauzionale per l’azzurra che ha preferito non prendere parte a queste due prove valide per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino in modo da riprendere al meglio la forma in vista dei prossimi appuntamenti. La Campionessa Olimpica di discesa tornerà in Italia in modo da farsi preparare un’apposita protezione alla tibia e martedì partirà alla volta di Sochi dove nel prossimo fine settimana sono in programma un superG e una discesa. La bergamasca punterà al successo sulla pista di Rosa Khutor dove si disputarono i Giochi del 2014 e sarà una delle più concrete speranze dell’Italia in terra russa. Francesca Marsaglia si è invece sottoposta a una radiografia alla mano sinistra e alla gamba sinistra che ... oasport

