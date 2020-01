Rosso a Lautaro, finale-caos in Inter-Cagliari (Di domenica 26 gennaio 2020) Tensione nei minuti finali di Inter-Cagliari dopo l'espulsione di Lautaro Martinez all'ultimo minuto di recupero per proteste dopo un fallo non fischiato. L'argentino inizialmente ammonito, viene espulso dopo essere andato faccia a faccia con l'arbitro. Al triplice fischio Manganiello viene accerchiato dalla panchina dell'Inter con il terzo portiere Berni che corre in campo per raggiungere il direttore di gara e stringergli la mano polemicamente. San Siro e' una bolgia, pioggia di fischi dal pubblico deluso per la direzione arbitrale e per il pari contro il Cagliari.Manganiello, al fischio finale, si e' recato subito verso gli spogliatoi, accerchiato tuttavia dai giocatori dell'Inter e anche dal tecnico nerazzurro Antonio Conte, decisamente polemico nei confronti del direttore di gara. Tra i calciatori, atteggiamento piu' aggressivo da parte di Berni, D'Ambrosio e Ranocchia, mentre ... ilfogliettone

