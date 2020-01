Regionali 2020 in Emilia Romagna: liste, candidati, come e quando si vota (Di domenica 26 gennaio 2020) Chiusa la campagna elettorale, l’Emilia Romagna è pronta per aprire le urne. Dopo una lunga battaglia nelle piazze e nelle città per un voto che ha assunto sempre i contorni di una consultazione più nazionale che regionale, gli elettori sono pronto a esprimere la loro preferenza. Sono oltre 3,4 milioni i cittadini Emiliano-romagnoli chiamati al voto in oltre 4.500 sezioni nei 328 comuni della regione. Le liste e i candidati Nella regione “rossa” sono 17 le liste presenti per i sette candidati in corsa: Stefano Bonaccini (Volt, Europa Verde, Partito Democratico, Bonaccini Presidente, Europa ed Emilia Romagna Coraggiosa);Lucia Borgonzoni (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo e Il Popolo della Famiglia)Stefano Lugli (Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Partito del Sud, L’Altra Emilia Romagna);Marta Collot (Potere al ... open.online

repubblica : Oggi su Rep: ???? Regionali in Emilia Romagna, Nicoletta Mantovani: 'Sto con Bonaccini, non concederei mai a Salvini… - fattoquotidiano : Elezioni regionali decisive per il governo? La risposta di Conte alla giornalista: “Le spiego la democrazia parlame… - repubblica : Regionali in Emilia Romagna, Nicoletta Mantovani: 'Sto con Bonaccini, non concederei mai a Salvini il 'Vincerò' inc… -