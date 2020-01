Razzi vicino all’ambasciata Usa in Iraq: paura a Baghdad (Di domenica 26 gennaio 2020) Stando a fonti delle forze di sicurezza, nel pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020 cinque Razzi sono caduti nella zona verde di Baghdad (Iraq) nei pressi dell’ambasciata Usa. Fonti giornalistiche hanno affermato che si sono sentiti forti boati sulla riva occidentale del fiume Tigri. Ancora nessuna notizia di morti o feriti. notizie

