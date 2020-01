Petrachi: “Per la Roma è l’anno zero, non mi sembra eccessiva la distanza dalla Lazio” (Di domenica 26 gennaio 2020) Poco prima del derby capitolino, ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo della Roma, Petrachi. Sui due percorsi diversi tra Lazio e Roma. Si aspettava questa distanza? “Non mi pare eccessiva, quando ho parlato di anno zero intendevo che si è fatta una vera rivoluzione, si sono cambiati giocatori, è arrivato un nuovo allenatore che deve adattarsi al campionato. Quando sono arrivato c’era un tutti contro tutti, la tifoseria era in subbuglio. Credo che la Roma stia facendo il campionato che deve, sta cercando di crescere dal punto di vista tecnico e societario. E’ un percorso tra mille difficoltà che sta andando avanti come ci aspettavamo. Ci si dimentica presto di cosa si è fatto, ma c’è ancora tanto da fare. Non bisogna fare paragoni con la Lazio che gioca insieme da 4 anni, si conoscono e hanno certezze”. Su Perez: “Andiamo avanti con la ... ilnapolista

