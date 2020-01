Nicola Tozzi, figlio di Umberto/ "Mamma non rubò i suoi soldi, non lo vedo dal 2011' (Di domenica 26 gennaio 2020) Nicola Tozzi, il figlio di Umberto, parla dopo la morte della Mamma, Serafina Scialò: "Mia madre non rubò i suoi soldi, non si è fatto vedere per anni" ilsussidiario

Lutto per Umberto Tozzi - trovata senza vita la sua ex moglie e madre del figlio Nicola : Lutto per Umberto Tozzi , morta la sua ex moglie . La donna, Serafina Scialò, 63 anni, è stata trovata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine. La donna era stata sposata con Umberto Tozzi e proprio con il cantautore torinese aveva avuto un figlio , Nicola Armando. A dare la notizia della tragica scomparsa della donna è stato “Il Messaggero Veneto”. Serafina Scialò, collaboratrice scolastica presso l’istituto ...

Lutto per Umberto Tozzi - trovata senza vita la sua ex moglie e madre del figlio Nicola : Lutto per Umberto Tozzi, morta la sua ex moglie. La donna, Serafina Scialò, 63 anni, è stata trovata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine. La donna era stata...