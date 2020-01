"Minacciato perché ospito la Lega". Ristoratore smentisce, ma spunta l'audio (Di domenica 26 gennaio 2020) Luca Sablone Il Ristoratore aveva fatto sapere: "Sto avendo minacce telefoniche e ripercussioni per il pranzo". Ma poi ha cambiato versione: "Non riesco a cucinare, mi si è spaccato il tubo della cucina" "Sto avendo minacce telefoniche e ripercussioni per questa cosa del pranzo. Sono in netta difficoltà. Sto ricevendo messaggi: 'Noi non veniamo più, noi siamo questi, noi siamo questi altri'. Non so cosa devo fare". Questa la confessione contenuta in un audio che sta circolando su WhatsApp e online. A parlare sarebbe il proprietario di una pizzeria di Bologna, che avrebbe dovuto ospitare un pranzo della Lega. Come si apprende, sarebbero stati prenotati circa 120 posti al coperto, ma il tutto è saltato a causa di una situazione che avrebbe potuto creare disagi al locale. Per la semplice presenza di militanti e simpatizzanti del Carroccio. La comunicazione sarebbe arrivata ... ilgiornale

