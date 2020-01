Mauro Perfetti: oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio (Di domenica 26 gennaio 2020) oroscopo della settimana prossima di Mauro Perfetti: previsioni settimana Ventura Consueto appuntamento con la settimana Ventura condotto da Super Simo con la rubrica dedicata alle stelle e quindi all’oroscopo di Mauro Perfetti della settimana prossima (dal 27 gennaio al 2 febbraio). L’astrologo di Rai2 ha iniziato con le previsioni settimanali partendo dalla zona retrocessione dove si trovano i seguenti segni: Cancro, Bilancia, Leone e Pesci. settimana che non offre giornate brillanti, ma come sottolinea Mauro Perfetti, non sarà una settimana negativa. Potranno contare su opportunità per perfezionare la sfera lavorativa al fine di renderlo più competitivo e soprattutto produttivo. Mauro Perfetti della settimana: oroscopo dal 27 gennaio al 2 febbraio Si continua con l’oroscopo dal 27 gennaio al 2 febbraio di Mauro Perfetti a settimana Ventura con i segni che si ... lanostratv

zazoomnews : Oroscopo della settimana Mauro Perfetti: previsioni dal 26 al 1° febbraio - #Oroscopo #della #settimana #Mauro - mauro_jfp : RT @vodka_revolver: Al buio siamo tutti perfetti, è la luce che mostra le ombre negli sguardi e i difetti nella carne. Per questo noi mostr… - zazoomblog : Oroscopo settimana prossima di Mauro Perfetti: previsioni 20-26 gennaio - #Oroscopo #settimana #prossima #Mauro -