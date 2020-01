Matteo Salvini primo a parlare sull'Emilia: "Cavalcata eccezionale, partita per la prima volta in 70 anni" (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Ci ho messo sangue e anima". Matteo Salvini apre così, poco dopo mezzanotte, la conferenza stampa da Bologna per le regionali. "L'unica cosa certa è la Calabria", spiega il leader della Lega ai giornalisti. In Emilia Romagna, stando alle prime proiezioni, il candidato del centrosinistra Stefano Bon liberoquotidiano

Mov5Stelle : Matteo Salvini diffonde menzogne e non ha mai lavorato. Quando era al governo con noi 8 leggi su 10 erano del MoV… - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… - fanpage : La Bestia di Matteo Salvini è viva. E la paghiamo noi -