Lucca: quando un cane viene portato in tribunale (Di lunedì 27 gennaio 2020) La vicenda accaduta a Lucca, sta facendo discutere molto. Solitamente, quando una coppia si separa, qualunque sia il motivo, chi ci rimette sono le persone coinvolte, come il resto della famiglia e soprattutto come i figli. Avete mai pensato come funziona per un cane di famiglia, in caso di separazione? Caronte è un bracco italiano, adottato dai suoi umani circa 4 anni fa, all’età di 9 anni. Sette mesi fa però, il suo papà umano e la sua mamma umana, hanno deciso di separarsi e il cane è stato costretto andare a vivere con la donna, che per via della rottura non gli ha più permesso di incontrare il suo ex. L’uomo, legato in modo profondo a Caronte, ha portato il caso in tribunale e pochi giorni fa, è stata diffusa la notizia che il giudice del tribunale di Lucca, dopo 7 mesi dalla ... bigodino

Nmarru : @GioGeneSharp A Firenze ci sono nato... difficile stupirti quando la vedi tutti i giorni.. delle toscane consigli… - carampana1 : @stanzaselvaggia @La7tv ... certo, Lucca, è previsto quando non si parla di balli, di tette,e di diete...vai tranq… - IlMarcoDiOz : Stasera a casa a Lucca e e ci starebbe troppo la nuova stagione di #SabrinaNetflix, ma non lo farò perché aspetto d… -