LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro recupera un break e conduce il set! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 3-2 Fognini sale nel punteggio e conduce il set. 40-30 Lo scambio di 19 colpiti si conclude con il diritto largo dell’americano. 30-30 In ritardo con il rovescio Sandgren. 15-30 Il Challenge dà ragione all’americano: rovescio che ha pizzicato la riga. 15-0 7° ace per Fogna. 2-2 BREAK Fognini! L’italiano prova a ripartire muovendo l’avversario. 15-40 DUE PALLE BREAK FOGNA! Gran rovescio lungolinea come cambio di ritmo. 0-30 Altro errore per l’americano lento in uscita dal servizio. 0-15 Inizia a rilento Sandgren al servizio. 09.18 Ancora medical timeout per Sandgren che ha un problema al ginocchio. 09.15 Fisioterapista anche per Sandgren: potrebbe venire in soccorso del nostro tennista. 1-2 BREAK Sandgren! Palla senza ... oasport

