La Roma riceve la Fiorentina e vuole dimenticare la sconfitta di Milano (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma – Tutto pronto per il big match della 13esima giornata di serie A femminile. Al Tre Fontane la Roma ospita la Fiorentina di mister Antonio Cincotta. Calcio d’inizio fissato per le ore 12.30. Le giallorosse hanno sciupato contro il Milan la possibilità di arrivare allo scontro diretto con un solo punto di differenza e con la possibilità di operare il sorpasso in zona Champions. Le Viola, seconda forza del campionato, sono reduci dal tennistico 6-1 nel derby contro la Florentia San Gimignano. Giugliano ancora out. Il terzetto di centrocampista comprenderà Bernauer, Hegerberg e Andressa Le ragazze di Bavagnoli vogliono riscattare il rocambolesco 3-2 di inizio settimana registrato al Vismara di Milano. Per farlo, però, dovranno avere maggior controllo della gara e dare qualcosa in più rispetto all’ultimo appuntamento. Elisabetta Bavagnoli dovrà far a meno ancora una ... romadailynews

