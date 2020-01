INVERNO KO a Febbraio, mostruoso anticiclone. In cerca di una via d'uscita (Di domenica 26 gennaio 2020) Inutile perdersi in mille parole, ma al momento non sembrano esserci davvero le condizioni per un'inversione di rotta dell'INVERNO. Finora è una stagione particolarmente piatta, avara di freddo e neve per la forza di un Vortice Polare che non intende mollare la presa. Dopo una lieve flessione, proprio il Vortice Polare tornerà ad accelerare a cavallo fra fine gennaio ed inizio Febbraio e ciò comporterà una nuova ritirata più a nord delle correnti atlantiche, che in precedenza avranno invece portato qualche disturbo anche sull'Italia. Vi sarà nel contempo una nuova espansione dell'anticiclone delle Azzorre e di matrice sub-tropicale verso l'Europa Meridionale ed il Mediterraneo. Prima che ciò avvenga, ci sarà come detto la scorribanda di varie perturbazioni in successione che lambiranno anche l'Italia. Inoltre, un modesto impulso d'aria fredda polare farà sentire ... meteogiornale

