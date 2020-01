Il "Vaffa" di Tortora a Travaglio: "Finora ho sopportato, ma ora..." (Di domenica 26 gennaio 2020) Giorgia Baroncini La giornalista di La7, Gaia Tortora, contro il direttore del Fatto Quotidiano per le parole sugli innocenti in carcere: "Sono stata una signora, ora basta. Travaglio..." "'Non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere'. Finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta. Travaglio...MaVaffanculo". Si è sfogata così su Twitter Gaia Tortora, giornalista del Tg de La7 e figlia di Enzo. La polemica dopo le parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sembrava essersi attenuata. L'uscita del Guardasigilli "Gli innocenti non vanno in carcere…" durante una puntata di Otto e Mezzo su La7 aveva creato non pochi malumori. "Ministro le chiedo di spiegare la sua frase ad Otto e Mezzo 'gli innocenti non finiscono in carcere. Grazie", aveva scritto su Twitter Gaia Tortora. Poco dopo, Bonafede aveva cercato di chiarire la sua posizione, ... ilgiornale

