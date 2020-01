Fedez e Ferragni su Instagram: video ironico sul seno dell’influencer (Di domenica 26 gennaio 2020) Il rapper Federico Lucia, in arte Fedez e la moglie Chiara Ferragni, noti anche come Ferragnez, hanno pubblicato un breve video su Instagram in cui dimostrano di essere autoironici e sapersi prendere poco sul serio. Tutto nasce dal fatto che a volte l’influencer è presa un po’ in giro a causa delle dimensioni del suo seno. Nel video il marito trova un modo molto particolare e divertente per risolvere il problema. Appoggiando le mani sul seno della moglie, Fedez dice: “Faccio la foto e te le tiro su così sembrano enormi amore”. Poi comprimendo ulteriormente il seno dice: “Oohhhh giganti!”. Il video è stato postato dall’account ufficiale di Chiara Ferragni con queste parole come spiegazione: “New tutorial: how to have boobs, immediately notizie

