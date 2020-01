Crotone,scontro mortale: feriti 2 bimbi

Una persona è morta e quattro, tra cui due bambini,sono rimastiin modo grave nellofrontale tra due auto su una strada statale a,in prossimità del bivio per Rocca di Neto. La vittima è un 70enne, deceduto in ospedale. L'uomo viaggiava su una utilitaria che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'altra vettura sulla quale viaggiavano quattro persone tra le quali i due bambini.(Di domenica 26 gennaio 2020)