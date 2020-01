Volley femminile, Conegliano strapazza Casalmaggiore e prosegue la cavalcata in testa alla Serie A1 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) Conegliano si è sbarazzata di Casalmaggiore con un netto 3-0 (25-18; 25-23; 25-20) nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte senza particolari problemi nella tana delle lombarde e proseguono la loro cavalcata solitaria in testa alla classifica: 45 punti (15 vittorie, 1 sconfitta), nove lunghezze di vantaggio su Busto Arsizio, che domani sarà attesa dalla trasferta di Brescia. Le Campionesse del Mondo hanno giganteggiato nel primo set, hanno poi regolato le ragazze in rosa nella seconda frazione punto a punto, ed infine hanno operato lo strappo decisivo in avvio del terzo parziale, per involarsi verso una comoda affermazione. Le Pantere sono state prese per mano dalla solita Paola Egonu (14 punti), buona prestazione anche della schiacciatrice statunitense Kimberly Hill (11), affiancata da Miriam Sylla ... oasport

