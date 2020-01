Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 18:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale con una buona serata dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione andiamo in Cina il presidente XIII Infine dopo aver cercato di infondere fiducia la popolazione cinese ammesso che la situazione è grave e l’epidemia delle coronavirus accelera sigin Ping ha parlato in una riunione del comitato permanente dei vertici del politburo Intanto è salito a 41 il numero delle vittime 1100 i casi accertati tre pazienti conclamati in Francia Hong Kong proclaman emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia Train Malaysia oggi capodanno lunare saranno le feste manifestazioni 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia è la città proibita il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone stopmisure per identificare i casi sospetti su treni aerei e autobus abone si costruisce un altro ospedale ... romadailynews

