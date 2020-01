Tuttosport: Napoli-Juve, copioni interessanti, il resto dipenderà dagli attori (Di sabato 25 gennaio 2020) Sergio Baldini Su Tuttosport parla di copioni, studiando quali potrebbero essere gli schieramenti tattici scelti da Sarri e Gattuso per la sfida di domenica sera. copioni interessanti, il resto dipenderà dagli attori. Se Sarri scegliesse, com’è ipotizzabile, il 4-3-1-2, sarebbe difficile prevedere le contromosse di Rino, dal momento che non ha ancora incontrato una squadra con quel modulo. Di sicuro avrebbe il problema Pjanic. Tre le ipotesi principali: una vedrebbe Milik schermare Pjanic, con una mezzala a uscire sul difensore bianconero che a quel punto avrebbe spazio per impostare e il centrocampista centrale a scalare sulla mezzala Juventina. Nelle altre due Milik andrebbe in pressione sui difensori, con una mezzala o il vertice basso ad alzarsi su Pjanic. In tutti i casi, il rischio per il Napoli, e l’arma da sfruttare per la Juventus, è lasciare libero il trequartista o ... ilnapolista

tuttosport : #Napoli-#Juve, nel derby del palleggio l'oro bianconero è fra le linee ? ?? - tuttosport : #Napoli, #Gattuso: '#Juve macchina perfetta. #Sarri tra i migliori al mondo' ?? ?? - napolista : Tuttosport: #NapoliJuve, copioni interessanti, il resto dipenderà dagli attori - ilNapolista -