Terni, immigrato ubriaco prende a calci le macchine e blocca il traffico (Di sabato 25 gennaio 2020) Luca Sablone Il richiedente asilo nigeriano, con dei problemi psichici, poi ha gettato una bottiglia di vino e si è sdraiato in mezzo alla carreggiata Un mix di tensione e stupore a Terni, dove un immigrato è sceso in strada creando diversi disagi tra le auto. Il richiedente asilo nigeriano, in evidente stato di alterazione dovuto probabilmente all'effetto dell'alcol, ha improvvisamente iniziato a tirare dei calci alle vetture che passavano in quel momento: come si evince dal filmato diffuso in rete, alcuni conducenti hanno tentato di evitare di finire in brutte situazioni imboccando altre vie; altre invece hanno dovuto subire inevitabilmente le ripercussioni. L'uomo, con dei problemi psichici, successivamente ha gettato a terra una grossa bottiglia di vino per poi sdraiarsi nel mezzo della carreggiata, interrompendo così il traffico per alcuni istanti. Il fatto, avvenuto ... ilgiornale

giannisassari08 : RT @GiancarloDeRisi: Terni, ecco come un immigrato ubriaco prende a calci le auto che incontra lungo la via e rischia di essere travolto da… - midnightsilvia : RT @GiancarloDeRisi: Terni, ecco come un immigrato ubriaco prende a calci le auto che incontra lungo la via e rischia di essere travolto da… - Simona53313767 : RT @GiancarloDeRisi: Terni, ecco come un immigrato ubriaco prende a calci le auto che incontra lungo la via e rischia di essere travolto da… -