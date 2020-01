Spal, Simone Colombarini: «Paghiamo gli errori. Iago Falque? C’è fiducia» – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Il patron della Spal, Simone Colombarini ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna (-Dal nostro inviato a Ferrara, Antonio Parrotto) Simone Colombarini, figlio del patron della Spal, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna. Ecco cosa ha detto. «Oggi purtroppo in casa non siamo riusciti a vincere. C’è grande amarezza perchè i tifosi, la società e il mister ci tenevano al match ma purtroppo non siamo riusciti a prendere i 3 punti». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Simone_asr1927 : @CampioneOmaggio @swimmerpg @denni1327 @paolofranci17 @ambienteromano @Florenzi @Cristiano Quel qualcuno ha perso c… - sportli26181512 : Spal, il patron Colombarini: 'Bonifazi-Iago Falque, o entrambi o nessuno': Simone Colombarini, patron della Spal, h… - sportli26181512 : Il presidente della Spal: 'Accordo con il Torino per Bonifazi': Il presidente della Spal: 'Accordo con il Torino pe… -