Serie A, la Sampdoria sfida il Sassuolo: appuntamento su DAZN (Di sabato 25 gennaio 2020) Sampdoria-Sassuolo è una delle sfide della 21esima giornata di Serie A e metterà una di fronte all’altra due formazioni che hanno raccolto meno di quanto si sarebbero aspettate. Davvero difficile in modo particolare l’inizio di stagione dei doriani, che hanno iniziato a risollevarsi solo nelle ultime settimane, ma la continuità necessaria in queste situazioni tarda … L'articolo Serie A, la Sampdoria sfida il Sassuolo: appuntamento su DAZN calcioefinanza

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in seven consecutive Serie A games: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese… - aagulla_espn : CR7 en Serie A desde 1/12/19 Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ??… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, la Sampdoria sfida il Sassuolo: appuntamento su DAZN: Sampdoria-Sassuolo è una… -