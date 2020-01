Sanremo 2020, duetti e canzoni della serata cover di giovedì 6 febbraio (Di sabato 25 gennaio 2020) Sanremo 2020, ufficiali i nomi dei cantanti in gara nella settantesima edizione condotta da Amadeus: molti ex-talent, qualche prima volta. Aggiornamento 25 gennaio: svelati altri duetti Aggiornamento 21 gennaio: rivelati i brani della storia di Sanremo che i 24 cantanti porteranno sul palco insieme ad alcuni ospiti nella serata di giovedì 6 pensata per celebrare i 70 anni del festival. Aggiornamento 6 gennaio: i due nomi nuovi sono Tosca e Rita Pavone. Annunciati durante I Soliti Ignoti Speciale ecco tutti i 24 cantanti e le loro canzoni. Sanremo sarà su Rai 1 e RaiPlay dal 4 all’8 febbraio Sanremo 2020, i cantanti in gara e le canzoni Marco Masini Il Confronto Vacanze Romane con Arisa (serata giovedì 6/02 Sanremo 70) Alberto Urso, il vincitore dell’edizione 2019 di Amici, Il sole a est La Voce del Silenzio con Ornella Vanoni (serata giovedì 6/02 Sanremo 70) Elettra ... dituttounpop

Corriere : Sanremo, cast e cachet: 300 mila euro a Benigni e 140 a Georgina. Mezzo milione di euro ad Amadeus - Raiofficialnews : [AGGIORNAMENTO] #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio. @SanremoRai è su… - Corriere : Loredana Berté: «Mia Martini morì di bullismo. Il suo premio non vada a chi scrive testi violenti» -