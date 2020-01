Regeni 4 anni dopo, tra depistaggi e rimpalli di indagini: tutte le tappe di una storia ancora senza colpevoli (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono passati quattro anni dalla scomparsa del ricercatore Giulio Regeni. È il 25 gennaio 2016 quando per l’ultima volta si hanno notizie del 28enne di Fiumicello, in provincia di Udine. Il giovane si trova a Il Cairo per effettuare delle ricerche in qualità di dottorando all’Università di Cambridge. Tra depistaggi e rimpalli di indagini tra la procura egiziana e quella di Roma, l’Italia oggi cerca ancora i colpevoli di quell’omicidio. Ogni anno nell’anniversario in migliaia riempiono le piazze per chiedere, ancora una volta, “verità per Giulio Regeni“. Ecco le tappe della vicenda L'articolo Regeni 4 anni dopo, tra depistaggi e rimpalli di indagini: tutte le tappe di una storia ancora senza colpevoli proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Giulio Regeni, fiaccolate in decine di città italiane a quattro anni dalla scomparsa. Amnesty: “Parteciperanno anch… - Internazionale : Quattro anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni un libro spiega cosa è cambiato nel settore della ricerca accademica… - Tg3web : Verità per Giulio Regeni, una richiesta che torna a quattro anni dalla scomparsa del giovane ricercatore italiano a… -