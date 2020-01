Progetto Unesco, nuovi cantieri a Napoli: le aree interessate (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Continuano i lavori di riqualificazione del tessuto storico urbano nel capoluogo campano. I nuovi cantieri aperti in queste ore nel centro storico di Napoli rientrano nel “Grande Progetto Centro Storico Unesco”. Nella giornata di ieri sono incominciati i lavori a via Sant’Aniello a CapoNapoli, rientranti nell’ambito degli interventi del denominato Lotto1. Riprenderanno invece a breve anche i lavori in Piazza De Nicola e in via Saverio Siniscalchi, nei dintorni di Castel Capuano, nell’ambito del Lotto 2. Dopo l’attuazione dei primi interventi di restauro nei prossimi tempi la città partenopea vedrà così l’apertura di ulteriori cantieri nel centro storico cittadino. Gli ambiti urbani che saranno ben presto interessati dai lavori sono suddivisi in tre lotti. Di seguito l’elenco delle aree interessate dai cantieri. Lotto ... anteprima24

