METEO FEBBRAIO: avvio con l'anticiclone, attendendo il VERO INVERNO (Di sabato 25 gennaio 2020) Non c'è che dire, finora è un INVERNO davVERO deludente e si guarda con una certa fiducia a FEBBRAIO, nell'ipotesi di un cambiamento che possa risollevare le sorti di una stagione avara di freddo e soprattutto di neve. L'assenza di neve rappresenta un VERO incubo per gli operatori della montagna in Appennino. Diciamo la verità: un cambiamento eclatante sembra difficile da immaginare anche per le prossime settimane, ma ci si può consolare con il fatto che sarà difficile far peggio di dicembre e gennaio. Altrimenti rischia di diventare un INVERNO quasi senza precedenti. L'avvio di FEBBRAIO non promette certo bene: dopo i giorni della Merla di fine gennaio, accompagnati da clima particolarmente mite, sembra che l'anticiclone possa rafforzarsi ulteriormente proprio nei primi giorni del nuovo mese. Ci sarà infatti una netta rimonta del cosiddetto anticiclone mangia-INVERNO ... meteogiornale

infoitestero : METEO INVERNO - Dal VORTICE POLARE grandi novità in arrivo: CAMBIA TUTTO da Febbraio - EmanueleAnsel : - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Gelo e neve arriveranno a febbraio? - -