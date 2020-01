Meghan Markle, sfida all’ultimo sangue per la prima intervista esclusiva dopo il «Megxit» (Di sabato 25 gennaio 2020) Le foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleAccaparrarsi la prima intervista esclusiva di Meghan Markle dopo l’addio dalla Casa Reale è l’obiettivo principale dei network più importanti di tutto il mondo. E se qualcuno aveva addirittura azzardato che la duchessa di Sussex potesse salire sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo in qualità di super ospite, paiono molto più concrete le voci che vorrebbero Meghan protagonista di un’intervista esclusiva all’Ellen DeGeneres Show. L’indiscrezione, riportata dal Daily Mail, fa subito il giro dei media internazionali, che si chiedono come mai sia stata scelta Ellen anziché l’amica ... vanityfair

cristina_cricca : Maria stasera ha le caviglie di meghan markle #cepostaperte - piobulgaro : Harry e Meghan: ecco la casa che vorrebbero… Leggi qui ? - tonimenghini : RT @tempoweb: Il piano segreto di #MeghanMarkle: si butta in politica e sogna la Casa Bianca -