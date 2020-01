LIVE Snowboard, PSL Piancavallo 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller sconfitto in finale da Prommegger (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Vince Prommegger, Fischnaller si deve accontentare del secondo posto. 15.07 Baumeister batte Loginov e conquista la Small Final. 15.03 Zogg vince il PSL femminile su Joerg. 15.00 Hofmeister domina la Small Final e conquista il terzo posto. 14.55 Prommegger raggiunge Fischnaller in finale superando Baumeister per appena due centesimi. 14.53 Fischnaller batte Loginov e vola in finale! 14.50 Joerg vince a sorpresa il derby tedesco contro Hofmeister. 14.49 Zogg vola in finale eliminando Salikhova. 14.43 Prommegger elimina Bagozza nell’ultimo quarto. Fischnaller unico azzurro alle semifinali. 14.42 Baumaister supera Karlagachev per appena 15 centesimi. 14.40 Fischnaller vola in semifinale battendo alla grande l’austriaco Payer. 14.38 Errore di Mastnak quando era in testa e, così, Loginov trionfa nel primo quarto maschile. 14.35 ... oasport

