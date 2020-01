LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: azzurra nel pallone e la tedesca conquista il primo parziale! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 Primo parziale privo di emozioni: Angie Kerber vince per 6 giochi a 2 la prima partita con il contributo di Camila Giorgi, fallosa al servizio, ben 7 doppi falli e 3 break subiti, e in risposta. Avremo un secondo set? FINE PRIMO SET 2-6 PRIMO SET Kerber! Ace e 6 giochi a 2 per la tedesca. 40-0 Ennesimo errore in risposta: tre set point. 15-0 Giorgi prova a spingere, Kerber è un muro e porta l’avversaria all’errore. 2-5 Terzo break del set: la tedesca servirà per il parziale al cambio campo. 40-AD BREAK POINT Kerber! Chance di fuga per la Kerber. 40-40 In corridoio il lungolinea di rovescio di Giorgi: parità per la prima volta nel match. 40-30 Servizio e diritto della classe 1991. 30-30 Seconda battuta non impeccabile di Giorgi: si avventa Kerber. 30-15 Settimo doppio fallo dell’azzurra. 15-0 Schiaffo a volo di ... oasport

