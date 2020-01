LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: tutto facile per Nadal, bene anche Thiem e Rublev. Camila Giorgi e Pliskova out (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA GIORGI-KERBER IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE MATTUTINA DEL TABELLONE FEMMINILE GLI HIGHLIGHTS DI GIORGI-KERBER 8:02 Al momento non ci sono match di singolo in corso, bisognerà aspettare l’inizio di Isner-Wawrinka tra circa mezz’ora. 8:00 Mertens batte Bellis in tre set (6-1, 6-7, 6-0)! 7:58 Triplo break di vantaggio per Mertens su Bellis: 5-0 per la belga che servirà per chiudere i giochi. 7:56 Finita! Rublev si libera di Goffin in quattro set (2-6, 7-6, 6-4, 7-6). 7:53 Partenza a razzo di Rublev: 4-0 e doppio mini-break di vantaggio per il russo. 7:51 Doppio break per Mertens: 3-0 al terzo set contro Bellis. 7:49 Goffin e Rublev al tiebreak del quarto set: russo per vincerla, belga per allungarla al quinto. 7:46 Rublev di nuovo spalle al muro nel quarto set: russo in battuta per portarlo al tiebreak. 7:45 Break in avvio di ... oasport

