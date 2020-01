LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: Monfils e Halep ok, eliminata Pliskova. Nadal conduce 2-0 contro Carreno-Busta (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA GIORGI-KERBER IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE MATTUTINA DEL TABELLONE FEMMINILE GLI HIGHLIGHTS DI GIORGI-KERBER 7:06 Fritz e Thiem si dividono i primi due game del quarto set. 7:03 Iniziato il quarto set tra Goffin e Rublev: il belga ha vinto il primo game al servizio. 6.59: Fritz sfrutta il turno di battuta e allunga il match vincendo il terzo set al tie break: 6-2, 6-4, 6-7 Thiem finora 6.58: Break di Nadal al quinto game del terzo set: 3-2 per il maiorchino su Carreno Busta 6.58: 6-5 e servizio Fritz nel tie break del terzo set 6.56: Rublev tiene il servizio e si porta sul 2-1 nei set: 2-6, 7-6, 6-4 6.56: bellis tiene il servizio: 3-1 su Mertens, secondo set 6.54: Break di Rublev che dunque servirà per il terzo set sul 5-4 dopo il cambio di campo contro Goffin, 1-1 la situazione dei set 6.54: Nadal tiene il servizio: 2-2 terzo ... oasport

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 4-3 Australian Open 2020 in DIRETTA: equilibrio a Melbourne! - #Camila #Giorgi-Kerbe… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 7-6 3-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra è un sali-scendi continuo! Alla fi… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 25 gennaio in DIRETTA: c’è Nadal insidia Popyrin per Medvedev - #Australian… -