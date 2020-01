Le riforme del governo polacco suscitano forti tensioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Non si placa la crisi politica che sta colpendo la Polonia e che vede contrapposti da un lato l‘esecutivo sovranista di Legge e Giustizia, rieletto dai cittadini polacchi nell’ottobre del 2019 e dall’altro diversi esponenti dell’apparato giudiziario, l’opposizione politica e le istituzioni europee. La causa scatenante di questa contrapposizione è legata alle riforme dell’apparato giudiziario promosse da Varsavia che, secondo i detrattori, minerebbero l’indipendenza e l’autonomia di un sistema cardine per la salute della democrazia polacca. Secondo l’esecutivo di Legge e Giustizia, invece, queste riforme sono necessarie per potenziare la lotta alla corruzione e rendere l’apparato giudiziario più efficiente. riforme contestate Tra le misure più contestate c’è quella, adottata nel 2018, che consente alla Camera Bassa (Sejm) ... it.insideover

