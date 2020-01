Il nostro piccolo grande amore: che fine hanno fatto Bill e Jen? (Di sabato 25 gennaio 2020) Chi si ricorda di quel piccolo grande amore? No, non stiamo parlando del celebre successo di Claudio Baglioni, ma bensì di un docu-reality andato in onda su Real Time fino a pochi anni fa. Si intitolava proprio così, Il nostro piccolo grande amore, e raccontava in diverse puntate la particolare quotidianità di una coppia di sposi affetti da nanismo.Il format, originariamente intitolato The little couple ed edito da TLC, vedeva protagonisti la dottoressa Jen, alta ben 96 centimetri, e il marito Bill, alto 122 centimetri. Lo show, sospeso sul canale 31 del digitale terrestre nel 2018, è terminato in America con la messa in onda della sua season finale già nel mese di novembre 2017. Notizia di pochi giorni fa, però, è che la coppia di coniugi Klein tornerà in tv. Non ancora in Italia ma sicuramente negli States, con uno spin-off del loro amatissimo show dove racconteranno di come le ... blogo

