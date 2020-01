Haikyu! L'Asso del Volley, in esclusiva streaming su Paramount Network! (Di sabato 25 gennaio 2020) Yamato Video e ViacomCBS Networks Italia presentano in esclusiva in streaming gratuito la serie anime Haikyu! L'Asso del Volley su ParamountNetwork.it! Grande esclusiva sulla piattaforma web di Paramount Network - www.Paramountnetwork.it: Yamato Video e ViacomCBS Networks Italia propongono in streaming gratuito per l'Italia e in simulcast con il Giappone Haikyu! L'Asso del Volley - To the top, l'anime sulla pallavolo maschile più popolare al mondo. L'attesissima quarta stagione della fortunata serie sportiva, arrivata in Italia in streaming gratuito, legale su Paramountnetwork.it debutterà sulla piattaforma dalla prossima settimana, preceduta da due episodi speciali. Ogni settimana sarà disponibile online un episodio inedito. L'adattamento è diretto da Masako Sato - già regista di alcuni episodi delle precedenti stagioni - e realizzato dalla prestigiosa Production ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Haikyu! L'Asso del Volley, in esclusiva streaming su Paramount Network! - badtasteit : Su #ParamountNetwork arriva in simulcast Haikyu! L'asso del volley - To the Top - VIMNItaly : RT @SpikeItalia: Ci giochiamo l'asso, l'asso del volley #haikyuuseason4 #AnimeJapan -