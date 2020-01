Giallo a Dublino, tre fratellini di 9, 7 e 3 anni trovati morti in casa: “Tragedia inimmaginabile” (Di sabato 25 gennaio 2020) Giallo a Dublino, dove nella serata di ieri sono stati trovati morti tre fratellini, Conor McGinley, nove anni, Darragh, di 7 anni, e la loro sorellina Carla McGinley, di tre anni, al piano superiore della loro abitazione. Una donna in stato di choc, forse la madre, è stata trasferita in ospedale. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo che al momento non trova spiegazione. fanpage

euronewsit : Più di dieci giorni all'anno persi al volante nelle code. Al mondo fa peggio soltanto Bogotà. Si aggrava la situazi… -