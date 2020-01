Fisioterapista manager a Dubai. “Qui contano gli obiettivi, non le ore passate dietro una scrivania” (Di sabato 25 gennaio 2020) Prima di arrivare a Dubai a 35 anni, per dirigere come general manager il più grande ospedale riabilitativo del Paese, Riccardo ha vissuto e lavorato in India, Congo, Egitto e Svizzera. Oggi, negli Emirati Arabi Uniti gestisce un team di oltre 20 collaboratori di nazionalità diverse. “Andare via non è stato un obbligo, ma una necessità. Qui conta il raggiungimento degli obiettivi e non le ore passate dietro una scrivania”, racconta. Nato e cresciuto in Brianza, figlio di papà Gianni (operaio) e di mamma Piarosa (infermiera), una laurea in fisioterapia nel 2005, Riccardo Aggujaro ha speso “tutti, ma proprio tutti i soldi per pagarsi un master in lingua inglese in politiche sanitarie alla Bocconi di Milano”. Da lì ha avuto la possibilità di lavorare all’estero come esperto nel suo settore preferito: quello della disabilità e della riabilitazione. La prima valigia quando ha lasciato ... ilfattoquotidiano

