Dopo tre anni, il Collana riapre senza pista d’atletica (Di sabato 25 gennaio 2020) Questo il comunicato con cui la società di costruzioni Giano annuncia l’apertura effettiva dello stadio Collana, Dopo più di un mese dall’inaugurazione della struttura il 17 dicembre scorso. Purtroppo non si potrà utilizzare la pista d’atletica a causa del degrado della stessa avvenuto in questo periodo Lunedì 27 gennaio riapre lo stadio Collana con le due palestre di arti marziali e ginnastica artistica pronte dalla cerimonia di inaugurazione. Sono anche pronti gli spogliatoi dell’atletica leggere utilizzati per l’evento Universiadi 2019. Indipendente dalla nostra volontà non è ancora possibili utilizzare la pista di atletica. La Giano è una società sportiva senza scopo di lucro, apartitica ed apolitica ed è fortemente impegnata a portare a termine i lavori di propria competenza nell’esclusivo interesse delle attività sportive, in un impianto ... ilnapolista

