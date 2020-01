Dimissioni e voto anticipato, Mastella conferma tutto: “Dico basta a questo arraffa arraffa” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Un arraffa arraffa continuo. Chi chiede, chi avanza, chi tradisce, chi perisce. Ma sai che dico? Mi dimetto da sindaco. E mo’ basta! Faccio piazza pulita“. Inizia così la lunga intervista concessa da Clemente Mastella a Il Fatto Quotidiano. Il sindaco di Benevento è irremovibile sulla propria decisione di lasciare la carica di primo cittadino, almeno momentaneamente secondo le sue idee e le sue intenzioni. “Benevento non perde niente perché Mastella si dimette il 2 febbraio, ma poi si ripresenta. Anticipo solo il voto, lo collego a quello regionale. E mi faccio una lista coesa, specchiata, forte“. Si sente tradito Mastella e non fa certo nulla per nasconderlo. Parole forti e dirette quando spiega i motivi che lo hanno portato a maturare questa decisione. “Ha capito cosa sta succedendo qui a Benevento? Lei ... anteprima24

matteosalvinimi : #Salvini: Dimissioni di Di Maio? Molto strano a tre giorni dal voto. Mi è parsa la resa finale. Non me la prendo co… - Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… - PavoncelloA70 : RT @ClaudioDurigon: Siamo vicini all’impresa di liberare l’Emilia Romagna, #Bonaccini costretto a chiedere il voto disgiunto??. #Zingaretti… -