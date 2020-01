Comune in provincia di Salerno, tappezza la città di manifesti, per la morte di un cane speciale (Di sabato 25 gennaio 2020) La vicenda è accaduta a Contursi Terme, un Comune in provincia di Salerno. L’intera comunità ha voluto dire addio in modo speciale a Mumú, conosciuto tra gli abitanti come il “sindaco dei cani”. La storia di questo cucciolo è iniziata circa quindici anni fa, quando è stato trovato per la strada, mentre viveva come randagio. L’amministrazione comunale lo ha preso a cuore ed ha deciso di adottarlo e di munirlo di microchip. Poche ore fa è giunta la triste notizia che Mumú si è spento per sempre, lasciando un grande vuoto e tanto dolore alla comunità di Contursi Terme. La città è stata tappezzata di manifesti funebri, con i quali gli abitanti hanno detto addio al “sindaco dei cani”. Ecco cosa hanno scritto sul manifesto: “È venuto a mancare il sindaco dei cani ... bigodino

